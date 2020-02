Ed Aldus: 'Na Ciara komt mogelijk broer Dennis voor onrust zorgen'

Storm Ciara is nog maar net gaan liggen of Dennis bonst alweer op de deur en mogelijk zelfs met een snelheid van 120 kilometer per uur. Weerman Ed Aldus denkt dat Dennis komende zondag de regio binnen waait.

"In Nederland gaan we zeker met storm Dennis te maken krijgen", zegt Ed stellig. "In het noorden van het land kunnen ze zelfs code oranje verwachten." Momenteel is volgens Ed de kans op zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur, die nodig zijn om windvlagen tot storm te bombarderen, ongeveer vijftig procent.

Het lijkt er op dat Dennis het lieve broertje van Ciara is, volgens de voorspelling van Ed. "Er is namelijk maar een kans van tien procent op windstoten van boven de 120 kilometer per uur. De kans op windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur is wel bijna 100 procent."

Naamgeving stormen

Het weersysteem van zondag zorgt voor de aanvoer van uitzonderlijk zachte lucht. "Het kan zondag wel 14 graden worden", zegt Ed. "Maar het wordt geen mooie dag, in verband met de regen."

Stormen krijgen sinds kort een naam. "Uit Brits onderzoek is gebleken dat mensen meer bewust zijn van stormen en gevaarlijk weer als er een naam aan gegeven wordt", legt weerman Ed uit. "Na Dennis komt Ellen. Piet wordt dit jaar ook nog een naam voor een storm."