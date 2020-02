Haps en Van Beek maken rentree bij winnend Jong Feyenoord

Haps speelde alleen de eerste helft. De linksback van Feyenoord had sinds 10 november vorig jaar geen wedstrijd meer gespeeld door een knieblessure. Van Beek lag nog langer uit de roulatie door een enkelblessure en speelde zijn laatste wedstrijd op 28 juli vorig jaar. De centrumverdediger speelde alleen de tweede helft op Varkenoord.

Bozenik

Jong Feyenoord speelde tegen Jong NAC met meerdere spelers die vaak deel uit maken van het eerste, onder wie Sam Larsson en Rick Karsdorp. De nieuwe Slowaakse spits Robert Bozenik begon ook aan de wedstrijd, maar werd evenals Haps en Karsdorp in de rust gewisseld.

De zege tegen Jong NAC is de derde wedstrijd die Jong Feyenoord dit seizoen speelde in de kampioenspoule. De eerste twee wedstrijden in de poule werden allebei met 4-1 verloren, van Jong Roda en Jong Heerenveen.