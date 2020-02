'Oorlogslevens' maakt achtergronden slachtoffers WOII zichtbaar

De Rotterdamse Neeltje Blok woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Spiegelnisserstraat. Ze had een relatie met een Joodse man die bij haar onderdook. Ze werden verraden en beiden overleefden de oorlog niet.

Het verhaal van Neeltje Blok is één van de geschiedenissen die te vinden is op de dinsdag gelanceerde website Oorlogslevens.nl. Op deze site zijn de levens van bijna driehonderdduizend Nederlandse oorlogsslachtoffers gereconstrueerd, door verschillende bronnen met elkaar te verbinden.

Neeltje Blok (29 juli 1916) had een café aan de Josephstraat in Rotterdam. "Wat wij uit de archieven begrijpen, is dat zij een Joodse partner had die ze in de onderduik heeft genomen op het moment dat hij opgeroepen werd. Een concurrerende caféhouder schijnt haar vervolgens verraden te hebben", vertelt projectleider Lizzy Jongma van Oorlogslevens.

Oorlogslevens is een initiatief van het Netwerk Oorlogsbronnen. Voor de nieuwe website wordt samengewerkt met zo'n honderd archieven, instellingen en andere organisaties die bronnen over de Tweede Wereldoorlog hebben. Op Oorlogslevens worden al deze bronnen samengebracht.

Kamp Vught

Over de Rotterdamse Neeltje Blok zijn verschillende bronnen beschikbaar. Ze is na het verraad op 3 december 1942 gearresteerd en vastgezet op politiebureau Haagsche Veer. "Ze is als politieke gevangene afgevoerd naar Kamp Vught", vertelt Jongma. Het kampkaartje met de gegevens van Neeltje Blok is via Oorlogslevens in te zien. Op 9 juni 1943 kwam ze in het kamp aan.

Kamp Vught werd na Dolle Dinsdag (5 september 1944) ontruimd door de Duitse bezetter. "Vervolgens is ze richting Duitsland afgevoerd naar Ravenbrück en Neuengamme. En vlak voor de bevrijding is ze tijdens één van de dodentransporten om het leven gekomen." Jongsma kan het verhaal van Neeltje Blok reconstrueren door de bronnen die worden samengebracht op Oorlogslevens.

Ravenbrück en Neuengamme

Naast het kampkaartje van Kamp Vught zijn dat herinneringsboeken van kamp Ravenbrück, waarin haar naam staat. "We weten via de Stichting Vriendenkring Neuengamme dat ze daar geweest is", aldus Jongma. "En we hebben via de International Tracing Service een overlijdensakte van haar gevonden. Die is na de oorlog opgemaakt." Neeltje Blok is op 25 april 1945 overleden.