Russen Rublev en Khachanov eenvoudig ronde verder op World Tennis Tournament

In Rotterdam doen dit jaar drie tennissers uit Rusland mee. Drie spelers die in de top-20 van de ATP-ranking staan. De hooggeplaatste, Daniil Medvedev, komt woensdagavond pas in actie. Rublev treft in de volgende Rome Alexander Bublik, die in drie sets te sterk was voor Gregoire Barrere (6-3, 6-7, 6-4). Khachanov wacht nu Daniel Evans.

Ook de Canadees Felix Auger-Aliassime heeft dinsdag de tweede ronde bereikt. Hij versloeg Jan-Lennard Struff in drie sets: 6-3, 1-6, 6-3. Voor de tiener is het zijn tweede deelname in Ahoy. In 2018 kreeg Auger-Aliassime een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Benoit Paire, op de ATP-ranglijst twee plekken boven de Canadees, vond in de eerste ronde zijn Waterloo. Hij verloor in straight sets van de Sloveen Aljaz Bedene: 2-6, 4-6.