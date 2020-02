Moeder vermoorde Hoogvlietse Diya (8): rapport inspectie onvolledig

De dood van de Hoogvlietse Diya (8) was niet te voorkomen geweest, ook al waren de signalen van alle betrokken instanties samengevoegd. Dat stellen twee inspecties die de zaak hebben onderzocht. Zij concluderen dat er geen acuut gevaar was dat de vader zijn dochter iets zou aandoen. De moeder betwist het rapport.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJV) onderzochten het overlijden van het meisje in het Maasstad Ziekenhuis, in maart vorig jaar.

De vader, die woensdag weer voor de rechter moet verschijnen, had voordat het misging al dagen last van waanbeelden. Hij liep op zoek naar hulp tal van instanties af.

Signalen

De familie kan zich niet vinden in het rapport. Ze noemen het document incompleet en inhoudelijk onvolledig.

De moeder zegt: "De vader doet drie dagen ervoor uitspraken die tot vraagtekens leiden. Er wordt echter niet geacteerd, zelfs niet toen de verdachte op school verscheen in een kogelvrij vest en met een mes."

Volgens haar hebben de instanties verzuimd te handelen. "De betrokkenen wijzen naar elkaar, maar geen van hen hebben de juiste handelswijze gehanteerd en melding gemaakt. De getrokken conclusie is onvoldoende. Welke signalen zijn er nodig om te handelen?"

Het gezin was al langer bekend bij hulpverleners. Alle meldingen ten spijt, gingen er volgens de moeder geen alarmbellen rinkelen. Ook is na een eerste melding bij het Maasstad Ziekenhuis verzuimd om cameratoezicht in te zetten. "Dit ondanks melding om uit te kijken naar hen."

Advocaat Nelleke Stolk ziet overeenkomsten met de zaak van Hümeyra, die werd vermoord door haar ex-vriend. "Opnieuw wordt geconcludeerd dat de informatievoorziening niet juist is. Dat was ook één van de punten in het rapport van Hümeyra."

De advocaat heeft met de familie een verzoek ingediend om een aanvullend rapport af te leveren. De inspecties weigeren dat. Stolk hoopt via de Rotterdamse gemeenteraad, die donderdag over de kwestie debatteert, dat alsnog af te dwingen.

Standaard werkwijze

De inspecties concluderen, niet voor het eerst, dat het tijdig en op de juiste wijze gebruiken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet bij alle partijen onderdeel uitmaakt van de dagelijkse praktijk. Daarom wordt in 2020 een breed onderzoek naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gedaan.

De inspecties verwachten dat de betrokken organisaties bij deze zaak een verbeterplan opstellen voor de in het rapport genoemde aanbevelingen. Ook moet over een halfjaar duidelijk zijn of de aanbevelingen zijn toegepast.