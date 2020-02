Zieke Esther Vergeer haalt energie uit rolstoeltoernooi in Ahoy

"Het blijft een verschrikkelijke situatie", vertelt Vergeer op Radio Rijnmond, in gesprek met Ruud de Boer. "Je belandt opeens in een sneltrein van een behandelplan met chemo's en de hele rataplan. Ik moet zeggen dat dat best gek en soms mentaal verwarrend is. Maar je hebt geen keus, je moet gewoon mee. Ik heb het volste vertrouwen in genezing en dat het helemaal goed komt."

Vergeer haalt ook veel positiviteit uit haar pasgeboren dochtertje Jinte. "Met haar gaat het heel goed, dat is echt een feestje. Wat dat betreft is het ook een beetje dubbel. De emoties heffen elkaar op een mooie manier op, ik geniet elke dag van Jinte."

Extra rust

Ruim voor de start van het ABN AMRO Wheelchair Tennis Tournament, liet Vergeer al weten ondanks haar ziekte toernooidirecteur te blijven. "Dit is een hoogtepunt, dus ik vind het zo tof dat ik hier kan zijn. Deze week ben ik meteen in gesprek gegaan met Ahoy en ABN AMRO, om te kijken hoe we de week invullen, misschien wel met wat extra rustmomenten. Ik voel me goed en haal veel energie uit deze week."

