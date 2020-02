Sliedrecht Sport maakt zich op voor finale tegen stuntploeg VCN: 'De charme van het bekervolleybal'

Stuntploeg VCN uit Capelle aan den IJssel is zondag de tegenstander van Sliedrecht Sport in de finale

"Wij hebben een lastige halve finale gehad, waarbij we echt door het oog van de naald zijn gegaan. Voor ons is deze bekerstrijd ook een hele mooie", vertelt coach Vera Koenen. Emma Rekar, die haar eerste bekerfinale speelt, kan niet wachten tot zondag: "Ik heb zelfs even op Google die hal opgezocht, het ziet er echt supercool uit. Ik hoop dat het zo vol mogelijk zit, met een ongelofelijke sfeer. Daar heb ik echt heel veel zin in."

Tegenstander van Sliedrecht Sport in de finale is dus VCN. De topdivisionist uit Capelle beleeft een fantastisch bekertoernooi, waarin het al verantwoordelijk was voor de uitschakeling van eredivisieploegen Eurosped en VC Sneek.

"Ik vind het de charme van het bekervolleybal", vertelt Koenen daarover. "VCN is een ploeg waar we voor op moeten passen, ze hebben veerkracht en twee ploegen verslagen waarvan niemand dat had verwacht. Prachtig dat we de finale tegen hen spelen."

