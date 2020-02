Ondernemingsraad sleept Uniport voor rechter om 'gijzeling' personeel

De ondernemingsraad (OR) van de Rotterdamse containerterminal Uniport sleept de eigen werkgever voor de rechter. De OR had het verzoek neergelegd om het personeel vrij te stellen van werk nu er bij de terminal niets meer gelost wordt, maar dat verzoek heeft de directeur naast zich neer gelegd.

Het personeel strijdt al langere tijd voor een beter sociaal plan. Het bedrijf houdt per 31 maart op te bestaan. Een deel van de medewerkers kan naar andere bedrijven, maar voor zeker de helft van hen is straks geen werk meer.

Volgens de OR is er echter al zeven weken geen schip meer gelost bij de terminal en wordt ook de komende weken geen enkele container verwacht. Maar hoewel het personeel nu al zonder werk zit, verplicht Uniport hen wél om dag en nacht in de kantine te zitten.

Ze komen hun diensten door met spelletjes. "Darten, tafeltennis en vooral: Mens Erger je Niet!", zegt OR-voorzitter Wim van Gijlswijk.



Directeur Pesselse wil volgens de ondernemingsraad pas een einde aan maken aan deze situatie als er overeenstemming is over een sociaal plan met de bonden. De OR ziet dit als een gijzeling en vindt dat de werkgever het personeel onder "ongeoorloofde druk" zet om in te stemmen met een sociaal plan.

De ondernemingsraad eist in een kort geding vrijstelling van werk voor het personeel. De zaak dient volgende week dinsdag. Ook is de Arbeidsinspectie ingeschakeld om een oordeel hierover te vellen.