De dag na de klap op de Kaap: 'Als ik ergens anders had gestaan had ik eronder kunnen liggen'

Door de harde wind tuimelde maandagmorgen een heistelling om. Het gevaarte viel tegen een appartementencomplex en veroorzaakte zoveel schade dat vijf huizen onbewoonbaar zijn verklaard.

Dwight Winter is een van de gedupeerden. Dinsdagmorgen mag hij zijn huis in om wat spullen op te halen. De heistelling is in zijn slaapkamer terechtgekomen en heeft veel verwoest. Door het slechte weer kunnen de stelling en het puin voorlopig nog niet weggehaald worden.

Winter is verdrietig. Maar ook kwaad op de aannemer, van wie hij nog weinig gehoord heeft. "Een medewerker kwam vanochtend vertellen dat er aan het einde van de middag een bijeenkomst is", zegt hij. "Dus daar gaan we het horen."

Hij heeft de eerste nacht doorgebracht bij zijn zus, die ook op Katendrecht woont. Maar het kan nog maanden duren voordat hij zijn eigen huis weer mag bewonen. Met een zucht: "Er moet dus een oplossing komen voor de langere termijn."

Grootste troost

Winter beseft nu pas welk risico Dwight en zijn zoon hebben gelopen. "Als ik ergens anders had gestaan had ik eronder kunnen liggen. Of mijn jongen. Of allebei. Ik ben blij dat dat niet is gebeurd. Dat is nu de grootste troost."

Op het terrein, waar een nieuw appartementencomplex moet verrijzen, hangt op een hek een bord van aannemer Heijmans: 'Wij werken veilig' staat erop. Maar daar hebben ramptoeristen, die tijdens lunchtijd naar de plek des onheils komen, openlijk hun twijfels bij.

"Ik denk dat de heren die de bouw in beheer hebben op hun vingers getikt moeten worden", zegt Willem Booij, die speciaal vanuit Ridderkerk naar Rotterdam is gekomen om het slagveld te aanschouwen. "Het was niet veilig. Dat kun je nu zien."