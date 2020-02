Sterk Sparta verdiend langs concurrent ADO Den Haag

Vanaf het beginsignaal had Sparta weinig moeite met ADO Den Haag. Zo hadden Patrick Joosten (schot op de lat) en Dante Rigo (vrije trap) de thuisploeg op voorsprong moeten schieten, maar de gasten tekenden voor de eerste treffer van de avond aan. Shaquille Pinas tikte na zeventien minuten spelen de 0-1 binnen voor ADO Den Haag.

Maar Sparta bleef de betere partij. Adil Auassar kopte al snel de 1-1 op het scorebord. Niet veel later pakte Patrick Joosten in een counter een cadeautje van ADO Den Haag uit (2-1). In de blessuretijd van de eerste helft kopte Bart Vriends voor Sparta de 3-1 binnen.

Onnodig spannend

In de tweede helft had Sparta de wedstrijd lang onder controle. Een smet was het geblesseerd uitvallen van Ragnar Ache, die weer fit was na een aantal weken blessureleed. De spanning kwam onnodig weer terug in de wedstrijd via Crysencio Summerville, die een fout van de Sparta-defensie afstrafte (3-2).

Sparta verzaakte na het verrassende ADO-doelpunt de wedstrijd definitief in het slot te gooien, waarna de spanning nog lang op Het Kasteel bleef. De Hagenezen kregen misschien wel de grootste kans op nog een goal. John Goossens stuitte één op één op doelman Ariel Harusch.

Sparta - ADO Den Haag 4-2 (3-1)

17' 0-1 Shaquille Pinas

22' 1-1 Adil Auassar

28' 2-1 Patrick Joosten

45+1' 3-1 Bart Vriends

67' 3-2 Crysencio Summerville

90+4' 4-2 Abdou Harroui

Opstelling Sparta: Harusch; Fortes, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui, Rigo (79' Abels), Smeets (82' D. Duarte), Auassar; Ache (55' Piroe), Joosten