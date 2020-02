Ophokplicht voor commerciële kippenboeren

Het besluit is genomen, omdat de dreiging van de vogelgriep vanuit Duitsland is toegenomen. De Nederlandse pluimveesector had weken geleden al om een ophokplicht gevraagd, nadat rond de jaarwisseling uit Polen de eerste berichten over vogelgriep opdoken. De minister wilde daar toen nog niet aan.

Het is niet de eerste keer dat kippen in Nederland verplicht binnen moeten blijven. De laatste keer dat boeren hun kippen helemaal binnen moesten houden was in 2017.