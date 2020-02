Tien jaar geleden: Voor het laatst reizen met strippenkaart in ov Rotterdam

Blauwe of roze kaarten, met ruimte voor een strip of vijftien. Het is deze week precies tien jaar geleden dat Rotterdam als eerste gemeente van Nederland de strippenkaart voor bus, tram en metro in de ban deed.

De ov-chipkaart nam destijds de plek van de strippenkaart over. Aan de overgang werd volgens Dag van Toen achttien jaar gewerkt.

De chipkaart moest het aantal zwartrijders terugdringen. Het lukte Rijnmond in 2009 echter, toen de kaart al werd ingevoerd voor de Rotterdamse metro, om dagenlang met een gekraakte kaart rond te reizen.



Radio Rijnmond riep luisteraars in 2010 op om hun gebruikte én ongebruikte strippenkaarten langs te brengen. Degene die de meeste kaarten inleverde, won een reischeque van 2.500 euro. De RET maakte de oorspronkelijke aankoopwaarde van de vervoersbewijzen over naar Giro 555.

De strippenkaart werd in mei 2011 afgeschaft voor de hele provincie Zuid-Holland. In eerste instantie zou dat in februari al zo zijn, maar dit werd destijds uitgesteld omdat de Tweede Kamer nog veel vragen had over de fraudegevoeligheid van de chipkaart. De rest van Nederland volgde in november 2011.