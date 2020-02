Op een bedrijventerrein in Hoek van Holland heeft dinsdagavond brand gewoed. De hulpdiensten rukten met veel materieel uit naar een loods aan de Zekkenweg.

In de loods zit onder meer een autobedrijf. Twee auto's stonden in brand, meldt een woordvoerder van de brandweer. Rond 18:45 uur was de brand onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer ventileert het pand.