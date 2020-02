'Die honden kunnen zelfs door een koelwagen heen ruiken'

De koning nam op uitnodiging van staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol een kijkje bij het werk van de Koninklijke Marechaussee. Vanuit Hoek van Holland vertrekken veel reizigers en transporteurs naar het Verenigd Koninkrijk.

Meerdere aspecten van de grensbewaking kwamen aan de orde: paspoortcontroles, samenwerking tussen verschillende diensten, schade voor vervoerders en informatie-uitwisseling met andere landen. Ook bezocht de koning een controlepost op het terrein in de haven om te zien welke middelen worden ingezet om inklimmers op te sporen.

"De bedoeling was om de koning te laten zien hoe de Koninklijke Marechaussee hier zijn werk doet en dan gaat het tegenwoordig eigenlijk meteen om inklimmers in de vrachtauto's" geeft Broekers-Knol als rede op voor de uitnodiging.

Vorig jaar werden door de Marechaussee zo'n 900 inklimmers gevonden, mensen die via een vrachtwagen illegaal proberen Groot-Brittannië binnen te komen. Een heel efficiënt middel bij de opsporing van inklimmers is de migratiehond. Buiten bij de vrachtwagen doen die hun werk. Als zij mensen ruiken dan slaan ze meteen aan. Dan hoeven wij alleen nog maar de trailer open te maken"

De staatssecretaris is erg onder de indruk van de migratiehonden. "Het is gewoon spectaculair. Het zijn grote vrachtwagens en de hond loopt er omheen. Die ruikt dan dat er mensen in zitten. Ze kunnen zelfs door een koelwagen heen ruiken. Dat is toch fantastisch?!"

De Weert kijkt terug op een geslaagd bezoek: "Het was een leuk bezoek, erg verrassend ook. De koning en de staatssecretaris waren ontzettend geïnteresseerd. Ze stelden goeie en scherpe vragen. Ik denk dat het een heel waardevol en goed bezoek is geweest"

Natuurlijk heeft De Weert bij de staatssecretaris ook nog een klein verlanglijstje achtergelaten. "Ik heb zo tussendoor in het gesprek nog wel wat boodschappen verstopt ja" zegt hij lachend. "Ik zou ik heel graag honderd procent dekking willen van de honden. En verder: vreemdelingen die wij aantreffen stellen wij in bewaring. Daar zit een groot administratief proces achter wat mij veel tijd en capaciteit kost. Als we dat nou een stukje simpeler kunnen maken dan zou dat een heel stuk helpen."