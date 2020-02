Tennis Plaza - Aflevering 2: De Bakker, Carreno Busta en Dimitrov-fans

Ook op de tweede dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy is er een kakelverse Tennis Plaza. Presentator Bart Nolles ontvangt de Westlandse tennisser Thiemo de Bakker en enkelspeler Pablo Carreno Busta uit Spanje.

De Bakker revalideert van een blessure. "Sinds oktober heb ik niet meer getennist. Het herstel zal tot tweeënhalve maand gaan duren." Of De Bakker doorgaat met tennissen, weet hij nog niet. "Ik moet eerst fitter worden en kunnen tennissen. Dan gaan we beslissen."

Uitspraken Van Lottum

Verder ging de Westlander in op uitspraken van voormalig tennisser John van Lottum, die vindt dat De Bakker nog bij de top 5 van de wereld had gehoord als hij van begin af aan betere begeleiding had gekregen.

"Hier kan ik niet zoveel mee. Als John alles uit zijn carrière had gehaald, dan had hij ook hoger gestaan", stelt De Bakker.

'Het zal een moeilijke wedstrijd worden'

De Spanjaard Carreno Busta kwalificeerde zich maandag voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij speelt dan tegen landgenoot Roberto Bautista Agut.

"We zijn goede vrienden van elkaar", vertelt Carreno Busta. "Het wordt een emotionele wedstrijd. Maar ik moet gefocust blijven."

Kijk hierboven naar de tweede aflevering van Tennis Plaza. Behalve gesprekken met De Bakker en Carreno Buta, is er een reportage te zien over een Bulgaarse familie. Die is speciaal voor landgenoot Grigor Dimitrov vanuit Duitsland naar Ahoy gekomen. Ook zie je een verslag van de uitreiking van de Sport Awards-Rotterdam Rijnmond.