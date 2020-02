Schip met bestemming Rotterdam verliest containers op zee

De 179 meter lange OOCL Rauma komt uit Finland en zou dinsdagavond moeten aankomen in de haven van Rotterdam. Het is niet duidelijk wat er in de containers zit. De Kustwacht probeert ze met een helikopter te lokaliseren.



Vorig jaar verloor het vrachtschip MSC Zoe op de Noordzee 342 containers. De stranden van de Waddeneilanden en de kust Friesland en Groningen lagen daarna bezaaid met stoelen, manden, speelgoed, kleding en verpakkingsmateriaal. Ook kwamen er veel kleine plastic korrels in zee terecht.