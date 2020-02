Kickbokser Luis Tavares: 'Ik denk aan Rico en Badr'

Kickbokser Luis Tavares in gesprek met Dennis Kranenburg in Tennis Plaza

Luis Tavares bokste in december 2018 in Rotterdam Ahoy. Tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament keerde de kickbokser voor het eerst sinds dat gevecht weer terug in de sporttempel. "Leuk om weer terug te zijn", vertelt hij.

In Tennis Plaza sprak Tavares niet alleen over kickboksen, maar ook over voetbal. Hij was vroeger niet alleen talentvol in zijn eigen sport. De Rotterdammer kon in zijn jeugd ook nog eens goed keepen. Tavares zat zelfs in de jeugdopleiding van Sparta.

Zo speelde hij bij Sparta samen met Garry Rodgriues, Lerin Duarte en Georginio Wijnaldum. "Zij keken zelfs al met kop en schouders hierboven uit." Hij heeft nog contact met deze jongens. "Ik draag hen een warm hart toe en weet dat zij dat andersom het ook doen."

'Ik denk aan Rico en Badr'

Momenteel is Tavares actief in GLORY. "Het is de organisatie met het meeste aanzien, een soort Champions League waar over het algemeen de beste vechters voor vechten." Tavares krijgt veel aandacht. "Sinds ik bij GLORY zit, word ik alleen maar herkend. Ik vind het wel leuk. Je wilt de beste worden, dan hoort dit er ook bij."

Tavares heeft nog genoeg dromen: "Ik ben altijd een ambitieuze vechter geweest." Hij wil zich richten op zwaargewichten. "Dan moet je denken aan Rico Verhoeven en Badr Hari."