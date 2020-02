Jong Ajax-coach Van der Gaag blij met zijn werk in de luwte

Mitchell van der Gaag traint sinds dit seizoen Jong Ajax in de eerste divisie, maar de coach heeft natuurlijk ook een verleden als eindverantwoordelijke bij Excelsior. Een goede reden om hem uit te nodigen op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy.

"Ik zit nu een beetje in de luwte, na alle heisa van vorig seizoen bij NAC Breda. Dit is wat rustiger", vertelt Van der Gaag over zijn trainerschap bij Jong Ajax. Hij is blij om met zijn nieuwe job in Amsterdam even buiten de schijnwerpers te staan. "Je wilt hiermee ook je plezier terugkrijgen. Als je niet wint, dan gaat het over andere zaken."

Bij NAC Breda streed Van der Gaag vanaf het begin van het seizoen al tegen degradatie. "Dan kom je iedere dag in het nieuws, maar niet op de manier zoals je wilt. Maar deze periode was ook heel leerzaam." Uiteindelijk nam hij in maart 2019 ontslag.

Buitenland

Van der Gaag ervaart Ajax als een warme club. Hij krijgt in zijn omgeving daar vragen over. "Het is vanaf de binnenkomst al makkelijk gegaan", blikt Van der Gaag terug.

Hij heeft het naar zijn zin bij Jong Ajax. "Ik weet hoe opportunistisch de voetballerij is. Er kan van alles gebeuren. Maar mijn wens voor een verre klus in het buitenland, dat blijft wel", waarmee Van der Gaag doelt op Australië en de Verenigde Staten.

Luister hierboven naar het volledige interview van Dennis Kranenburg met Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag. Tijdens dat gesprek ging het ook over de ruime 7-2 nederlaag van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht van afgelopen maandag.