Dansen maakt gelukkig in Schiedam

Moderne dans staat deze week centraal in de theaterzalen in Schiedam. De bekende Schiedamse choreografe Liat Magnezy presenteert woensdagavond haar achtste 'Dans in Ontwikkeling'. Plek van handeling is het Wenneker Pand.

Er staan twee voorstellingen geprogrammeerd. Naast de bekende voorstelling 'Boys Don't Cry' van Yotam Peled krijgen ook talentvolle jongeren een kans op het podium in Schiedam.

In 'On Steady Ground' van de jonge Zweedse choreograaf Ian Yves Ancheta worden veel rekwisieten gebruikt. "Op zoek naar stabiliteit in het leven en inspelen op onverwachte zaken en bewegingen", legt de Zweedse choreograaf met Filipijnse wortels uit. De dans wordt vertolkt door Sara en Catarina uit Portugal en Cecilie Kjaer uit Denemerken. Ze volgden hun opleiding in Nederland.

'Dans in Ontwikkeling' is een reeks voorstellingen van Magnezy om jong talent te ondersteunen met studioruimte en artistieke coaching op weg naar wasdom op de planken.

Woensdag 12 februari is de achtste in de reeks. "Van dansen word je gelukkig", vertelt Magnezy, die alweer uitkijkt naar de negende van Magnezy half mei in Schiedam.