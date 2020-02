Een man heeft dinsdagavond een supermarkt aan de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen overvallen. Hij kwam even na 19:00 uur de winkel binnen en bedreigde het personeel met een schroevendraaier.

De overvaller deed een greep in de kassalade. Het is niet bekend of en hoeveel geld hij heeft buitgemaakt. De man sloeg na de overval te voet op de vlucht.

Voor zover bekend raakte niemand gewond.