Bewoners Goudsesingel opgelucht: 'Schade valt gelukkig mee'

Zondagavond moesten bewoners van een appartementencomplex aan de Goudsesingel in Rotterdam hals over kop hun woning verlaten, omdat het dak van het gebouw dreigde te waaien. Na twee dagen keren ze opgelucht terug en kunnen ze er zelfs wel een beetje om lachen.

"Ik heb alleen wat waterschade op de bovenverdieping", laat Rens zien. Hij woont bovenin de flat, dicht bij het punt waar het misging. "We waren wel even bang dat we straks geen dak meer boven ons hoofd zouden hebben. Maar gelukkig kwam het niet zover. En ook qua regen viel het mee. Daarom valt de waterschade al met al ook nog mee. Nu is het enkel een kwestie van de kamer droog krijgen en een stukje verven."

Even verderop is Cees zonder kleerscheuren uit de storm gekomen. Hij woont twee woningen verderop, op de bovenverdieping. "Eigenlijk is alles nog in orde en het voordeel is nu dat het dak tenminste helemaal wordt gerenoveerd. Dus er ligt straks weer een gloednieuw dak op."

Op de eerste verdieping moest Toon enkel wat vlees weggooien. "Dat was natuurlijk bedorven, omdat de stroom eraf ging. Verder was het prima zoals het is afgehandeld, ik kon naar een hotel toe en dinsdag ben ik lekker naar de bioscoop gegaan."