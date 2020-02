Uitgekochte boerderij voor nieuwe snelweg is gekraakt

Een vervallen boerderij langs de A13 is bezet door een kraker. Rijkswaterstaat had de boer die daar zat, uitgekocht vanwege de aanleg van de nieuwe snelweg tussen de A13 en A16. Maar nu heeft de 32-jarige Dave er zijn intrek genomen.

Door de nieuwe weg die gepland staat in het gebied, mag je daar niet langer wonen. Dat geldt ook voor de kraker, maar voorlopig zit hij de werkzaamheden niet dwars. Wel belemmert hij de schaapsherder van Rotterdam die daar een schapenstal wil bouwen. De gemeente Rotterdam is een uitzetprocedure gestart.

De 32-jarige Dave kraakt al een tijdje en via het krakerscircuit had hij een tip gekregen. "Ik zocht een woning en de boerderij stond leeg. Zodoende ben ik in een leeg pand gaan wonen. Ik heb er een eigen slot in gezet, een slaapzak neergelegd, een tafel neergezet en heb met mijn hond hier mijn intrek genomen", vertelt hij.

Dave kraakt uit principe. "Er is heel veel woningnood in Nederland. Maar tegelijk zijn er zat woningen die leeg staan en daar wordt niets mee gedaan. Met deze kraak wil ik een soort lichtje in de duisternis zijn en duidelijk maken dat er oplossingen zijn."

Koud water en geen stroom

Voor de kraker is het wel bivakkeren onder karige omstandigheden op het verlaten boerenerf. Hij heeft alleen koud water en geen stroom.

"Dat is het enige nadeel; dat we geen stroom hebben", vertelt hij. "Het is maar net waar je aan gewend bent: aan de hele dag tv kijken en verscholen zitten achter je telefoon bijvoorbeeld. Maar daar wordt het ook niet echt gezelliger op", vervolgt de kraker over zijn basale kraakomstandigheden. Hij gebruikt een aggregaat en hout in de open haard om het huis warm te krijgen.

Project snelweg A16

Rijkswaterstaat heeft de boerderij aangekocht om de woonbestemming op deze plek op te heffen. Wonen mag niet langer op deze plek langs de toekomstige A16. Rondom de gekraakte boerderij zie je de werkzaamheden voor de aanleg van die snelweg doorgaan.

"De kraak heeft geen invloed op het project A16 Rotterdam", laat Rijkswaterstaat weten. Grondwerkers zijn op dit moment bezig met het graven van nieuwe sloten voor de waterhuishouding.

'Goed boeren'

Een kilometer verderop in dezelfde Schieveense polder is de schaapsherder van Rotterdam aan het lammeren. Martin Oosthoek zit nu in een oude tuinkas, waar hij duizend ooien en ruim 1300 lammetjes houdt. De schaapsherder baalt van de kraak van de boerderij. Want wonen mag daar wel niet meer, maar boeren nog wel. En de schaapsherder wil daar een nieuwe schapenstal bouwen.

"Je kan daar heel goed boeren", zegt de herder. "Die schapen hebben niet zoveel last van de rijksweg, het is een mooi plekje en daar willen we graag zitten."

De schaapsherder wil een nieuwe stal bouwen, omdat de huidige verouderd is, gebreken vertoont en te klein wordt. "De huidige stal is wel een beetje op, ramen vallen kapot, het wordt echt oud en van lieverlee wordt het tijd om te verhuizen", zegt de schaapsherder. "We willen daar een grote stal bouwen met zonnepanelen op het dak, zodat we de kudde CO2-neutraal kunnen krijgen."

Alleen de kraker strooit mogelijk roet in de verhuisplannen. "Ik wilde daar wat spullen neerzetten en dat kon niet. En nu heeft iemand anders daar zijn spullen neergezet. Nee, dat voelt niet lekker", zegt de schaapsherder.

Hij hoopt dat het de laatste keer lammeren is in de oude kas, maar vreest vertraging. "We hopen dat we er samen uitkomen en dat de kraker gauw weer weg is."

Juridische stappen

Achter de schermen gaat de schaapsherder door met vergunningen aanvragen en de voorbereidingen treffen. De gemeente Rotterdam is bezig met juridische stappen tegen de kraker.

De kraker wacht de uitzetprocedure rustig af. "Ik heb nog niets concreets gehoord. Ik verwacht wel een kort geding, dat is standaard en dan zullen ze wel vragen of ik wil vertrekken, zoals het altijd gaat."

Dave is daar vrij nuchter in. "Ieder kraakpand wordt uiteindelijk ontruimd voor zijn nieuwe bestemming. En tot die tijd woon ik er."