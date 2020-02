Traumahelikopter bereikt mijlpaal: honderdduizend vluchten in 25 jaar

De traumahelikopter heeft een mijlpaal bereikt. Sinds de start van de traumazorg in 1995 is de ANWB Medical Air Assistance, zoals de traumahelikopter officieel heet, honderdduizend keer uitgevlogen.

"Dat zijn er veel hè, maar daar hebben we ook 25 jaar over gedaan", zegt Petra Saaze, directeur van ANWB Medical Air Assistance. "Vieren is een gek woord, maar het is wel bijzonder. We gaan altijd ergens naartoe om iemand te helpen en dat is een prachtige opdracht."

Het mobiel medisch team (MMT) komt ter plaatse als aanvulling op de ambulancezorg. Dit kan via de lucht met een traumahelikopter of over de weg in een auto. In heel Nederland zijn in totaal vier traumahelikopters, waarvan er één als vaste standplaats Rotterdam The Hague Airport heeft.

Het Rotterdamse MMT-team rukt zo'n acht tot tien keer per dag uit, zegt verpleegkundige Jorrit Mol. "Dat kan met de auto of met de helikopter", vertelt hij. Maar wat doet het team als er geen melding is? "Bijvoorbeeld tassen controleren", laat Mol zien. "Dat is een van de dagtaken. We controleren wat er aanwezig is en of alles aanwezig is dat er moet zijn."

Nederland telt maar weinig MMT-artsen. Iscander Maissan is een van hen. "Ik kan me voorstellen dat het enorm tot de verbeelding spreekt. Voor ons is het de ziekenhuiszorg naar de straat toebrengen", legt hij uit. "Daar waar de patiënt de zorg het hardst nodig heeft."

Voor MMT-piloot Roel Weggen geeft het werk hem veel voldoening. "Je maakt het verschil, daar doe je het voor. Het is vliegtechnisch ook erg mooi. De plekken waar we mogen landen zijn uitzonderlijk. Dat maakt het leven van een MMT-piloot heel dynamisch."