Tsitsipas door; Griekspoor klaar op ABN AMRO WTT

Stefano Tsitsipas is dinsdagavond doorgestoten naar de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Makkelijk ging het niet voor de Griek in Rotterdam Ahoy, want hij had in een driesetter best wat moeite met Hubert Hurkacz uit Polen. Voor de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor zit het toernooi er wel op.