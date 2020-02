Bouwbedrijf Heijmans komt gedupeerden op Katendrecht tegemoet na omvallen heistelling

"Je merkt dat iedereen, zowel van onze kant als van de bewoners hier gigantisch van is geschrokken", zegt Marjolein Boer van bouwbedrijf Heijmans. "We wilden alle verhalen horen en tegelijkertijd benadrukken dat ook onze mensen hier ontzettend van zijn geschrokken."

Hoopvol

Slachtoffer Dwight Winter was eerder nog zeer ontevreden over het gebrek aan communicatie vanuit het bouwbedrijf, maar was na de bijeenkomst een stuk hoopvoller gestemd. "Ze hebben duidelijk uitgelegd wat er vanaf het vallen van de heistelling tot nu precies is gebeurt en duidelijk de intentie uitgesproken om op meerdere aspecten ons bij te staan", zegt Winter. Hij voegt wel toe: "Maar die mooie woorden moeten natuurlijk wel op z'n Rotterdams worden omgezet in daden."

Heijmans heeft voor elke gedupeerde een tussenpersoon aangewezen voor hulp. "We gaan echt maatwerk uitvoeren, omdat iedereen andere problemen en wensen heeft", zegt Boer.

Het kan volgens haar nog wel even duren voordat de heistelling van de plek des onheils weg is. Dat komt onder meer door het onderzoek dat de inspectie nog moet uitvoeren.