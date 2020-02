Fraser na Sparta-ADO: 'Ontlading is groot'

Na de 4-2 thuisoverwinning van Sparta op ADO Den Haag ws trainer Henk Fraser een blij mens. "De ontlading was groot bij iedereen die dicht bij de groep betrokken is", vertelt hij.

Sparta sloeg na deze zege een gat van tien punten op ADO Den Haag. De groen-gelen staan met de zeventiende plaats op een rechtstreekse degradatieplek.

Fraser vindt dat Sparta het onnodig spannend maakte tegen ADO Den Haag. "Na de 0-1 hebben we het heel goed opgepakt. We hebben in de fase na dat doelpunt het beste voetbal in deze wedstrijd gespeeld."

Over de blessure van spits Ragnar Ache kan Fraser nog niet veel zeggen. "Ik hoop en denk dat het meer kramp is dan wat anders. Maar we moeten het afwachten."

