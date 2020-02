Zingende kroegbaas Hessel komt nog één keer naar Ahoy

Het was een opmerkelijk telefoongesprek, dat begin jaren negentig binnenkwam bij de directeur van Ahoy. En het ging ongeveer zo:

"Met Ahoy."

"Je spreekt met Hessel van Terschelling en ik zou graag Ahoy willen huren."

"Heb je een grote familie?"

"Nee niet bijzonder groot."

"Hoe wil je dan je kaarten verkopen?"

"Nou zie je... Ik heb een café en ik dacht..."

De directeur van Ahoy, na het ophangen van de telefoon, hoofdschuddend tegen zijn assistenten: "Wat ik nou toch meemaak. Er is een of andere gek van Terschelling die Ahoy wil huren."

De assistenten, in koor: "Hessel!!!!"

De rest van het verhaal is geschiedenis. De malloot van Terschelling kwam in 1991 naar Rotterdam. En met hem busladingen fans. Niet een, maar twéé keer speelde Hessel Ahoy plat. Met liedjes als Just my Luck, Brother Sagitarius en natuurlijk Terug naar Terschelling.

Tekst gaat verder onder video



Later koos de rockende kroegbaas nog eens voor Ziggo Dome in Amsterdam. En voor Thialf in Heerenveen. Bepaald ook andere kost dan het kleine podium in zijn eigen café De Groene Weide, waar hij zo'n 250 keer per jaar samen met dochter Tess optreedt.

Maar nu dus wederom Ahoy. Nog één keer wil hij, nu samen met Tess, het "stoere, ruige eilandgevoel van Terschelling" overbrengen naar het magische podium op Rotterdam-Zuid.

Wat het publiek kan verwachten? Daar willen vader en dochter nog niet al te veel over kwijt. Nou ja, een tipje van de sluier dan: scheepswrakken zullen tijdens de show voor aardig wat spektakel zorgen.

Daarna gaat Hessel weer terug naar Terschelling. En komt hij nooit meer naar Ahoy. Dus dit wordt echt de allerlaatste keer? Ja, verzekert de kroegbaas. Een project als dit is intensief. "Het kost me twee jaar focus." En tja, hij is ook de jongste niet meer. Over twee maanden wordt hij 65.

Maar gitaar spelen en zingen? Dat zal hij blijven doen. Al is het na Ahoy dan weer op zijn eigen, intieme podium. Dat staat in café De Groene Weide, in Hoorn, op Terschelling.

Beluister het interview met Hessel en zijn dochter Tess door op de blauwe tegel boven het verhaal te klikken.