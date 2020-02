Opnieuw containers gevallen van schip met bestemming Rotterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag is een containerschip, met bestemming Rotterdam, opnieuw twee zeecontainers verloren. Daarmee komt het totaal aantal verloren containers op zeven.

De containers zijn 60 kilometer ten noord-westen van Terschelling in het water terechtgekomen. Wat er in de containers zit is nog niet bekend.

Dinsdag verloor het Finse containerschip OOCL Rauma uit Finland ook al vijf containers. Drie daarvan waren gevuld met papier en karton.

Het schip heeft als eindbestemming Rotterdam, maar het ligt nog steeds ten noordwesten van Terschelling. Het schip lag dinsdagavond nagenoeg stil.Vorig jaar verloor een vrachtschip op de Noordzee 342 containers. Een deel van de verloren lading spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden.