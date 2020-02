Legende van Sura in nieuwe Dordtse stadswandeling

Dordrecht krijgt een nieuwe stadswandeling, die onder meer stil staat bij de legende van Sura. Het nieuwtje is onderdeel van een reeks activiteiten in het kader van 800 jaar stadsrechten.

Voor die activiteiten hebben Vereniging Oud-Dordrecht, Merwe's Oratorium Vereniging en de Vrienden van de Grote Kerk de handen ineen geslagen. Komende zaterdag is de eerste wandeling met de titel Sporen van Sura.

Charlotte Ritter kende de legende van Sura al: "Er zijn qua afloop zelfs twee varianten." Het belang van de legende is, dat Sura een kapel zou hebben laten bouwen, die beschouwd wordt als de voorloper van de Grote Kerk.

"Feit is dat hier, op het Grotekerksplein, restanten gevonden zijn van een kapel uit de 13-de eeuw", weet Ritter; "die zou gebouwd zijn rondom een geneeskrachtige bron, die ontstond op de plek waar Sura vermoord werd."

In de bestrating van het Grotekerksplein, aan de zijde van de Grotekerksbuurt, zijn de contouren van het voormalige kapelletje zichtbaar gemaakt. Binnen in de kerk is er een afbeelding en in de Grotekerkstuin staat natuurlijk het standbeeld van Sura.

Zaterdag kan er niet door iedereen gewandeld worden, maar in de zomer komen er nog volop kansen. "En ik beveel deze wandeling aan elke Dordtenaar aan, want het gaat over onze stad en onze geschiedenis", besluit Ritter.

Vanaf 15.00 uur is er zaterdag een mini-symposium over het ontstaan en de beginperiode van Dordrecht in de Trinitatiskapel, aan de Vriesestraat. Dan is ook een voorproefje te horen van de Sura Cantate, die op 13 maart gepresenteerd wordt.