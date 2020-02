Vopak: meer winst na verkoop opslagruimte

Volgens de Rotterdamse multinational was 2019 een 'succesvol jaar'. De afgelopen jaren werden meerdere opslaglocaties verkocht in onder meer Amsterdam en Hamburg. Tegelijkertijd werd geïnvesteerd in LNG-locaties in Pakistan en Colombia. Ook worden nieuwe opslaglocaties gebouwd in China en de Verenigde Staten.

De winst van het afgelopen jaar wordt grotendeels gebruikt om aandelen terug te kopen. Daar is een bedrag van 100 miljoen euro voor uitgetrokken.