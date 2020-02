Rekenkamer: Gemeente kan en moet meer doen om werkloosheid op Zuid aan te pakken

De gemeente Rotterdam moet meer doen om werkzoekenden in Rotterdam-Zuid weer aan het werk te krijgen. Dat schrijft de Rekenkamer Rotterdam in het rapport 'Een opdracht voor de stad'.

Volgens de Rekenkamer laat de gemeente nog teveel kansen liggen. Rotterdam heeft de mogelijkheid om bij de aanbesteding van gemeentelijke klussen bedrijven te vragen om stageplekken of werkplekken Dat levert in de helft van de gevallen werk op voor Rotterdammers.

De andere helft van de vacatures wordt ingevuld door werkzoekenden buiten Rotterdam. Ongeveer tien procent van de vacatures wordt ingevuld door iemand uit Rotterdam-Zuid. "Terwijl daar juist veel werkzoekenden wonen", zegt Paul Hofstra van de Rekenkamer.

De verplichting om stageplekken of arbeidsplaatsen te creëren voor werkzoekenden lukt ook niet altijd. In minder dan de helft van de gemeentelijke inkoopcontracten wordt de eis voor 'social return' zwart-op-wit gezet.

Doelstelling

De gemeente had als doelstelling om in 2018 voor 34 miljoen euro aan contracten af te sluiten waar social return in het contract is opgenomen. In de praktijk lukte dat voor 25 tot 30 miljoen euro.

In 2018 werden 2.500 arbeidsplekken en stageplaatsen gecreëerd door social return. "Dat zijn er wel aanzienlijk meer dan in Amsterdam, Utrecht en Den Haag", stelt de Rekenkamer vast. De gemeente Rotterdam kan bedrijven niet verplichten mee te doen aan social return.