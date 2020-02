Explosies in postkamers, mogelijk door bombrieven

In Amsterdam en in Kerkrade zijn woensdagmorgen twee explosies geweest. De politie vermoedt dat het gaat om bombrieven. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder werden ook al bombrieven bezorgd in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

Het zou voor het eerst zijn dat er bombrieven exploderen. De bombrieven die begin vorige maand opdoken hadden een sticker erop met het logo van CIB, een incassobureau uit Rotterdam. Dat bedrijf had niets te maken met de verzending van de bombrieven.

Ook een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam ontvingen vorige maand een brief met het logo van het CIB erop.

Of er in Limburg en in Amsterdam ook CIB-logo's op de enveloppen stonden is niet bekend.