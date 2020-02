Ontplofte bombrieven misten logo Rotterdams bedrijf

In Amsterdam en in Kerkrade zijn woensdagmorgen explosies geweest in de postkamers van een filiaal van de ABN AMRO. Volgens de politie gaat het om bombrieven. Er zijn geen gewonden gevallen.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie meldt dat een medewerker van de postkamer van ABN AMRO in Amsterdam opviel dat er een sissend geluid uit een brief kwam. De medewerker heeft hem snel weggegooid. Daarna was er een lichte knal. Volgens de politie was de knal te vergelijken met die van een rotje.

Ook in Maastricht is bij een filiaal van ABN AMRO een verdachte brief gevonden. Die brief is niet ontploft. Het is niet bekend of er explosieven in de brief zaten.

Eerdere bombrieven

De politie houdt er sterk rekening mee dat de op woensdagochtend aangetroffen brief in Amsterdam past in de reeks eerder verstuurde bombrieven. Eerder werden ook al bombrieven bezorgd in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De brief in Kerkrade van woensdagochtend maakt ook deel uit van het onderzoek.

Explosie

Het is voor het eerst dat bombrieven exploderen. De bombrieven die begin vorige maand opdoken hadden een sticker erop met het logo van CIB, een incassobureau uit Rotterdam. Dat bedrijf had niets te maken met de verzending van de bombrieven.

Ook een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam ontvingen vorige maand een brief met het logo van het CIB erop.

Op de woensdag aangetroffen brieven zat geen logo van het CIB, zoals in eerdere gevallen.