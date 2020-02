TBS-advies voor vader die dochter doodstak in Maasstad Ziekenhuis

Deskundigen adviseren tbs voor de man die zijn dochter doodstak in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De verdachte zou gevoelig zijn voor psychoses.

Niemalkoemar B. heeft bekend dat hij in maart van het vorig jaar zijn 8-jarige dochter Diya doodstak. Hij was naar het Maasstad gegaan omdat hij zich benauwd voelde. Hij zegt geen herinnering meer te hebben aan het steken.

De 41-jarige Rotterdammer is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar is vastgesteld dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. Het onderzoek werd gehinderd, omdat de man zei veel last te hebben van kiespijn. Niet uitgesloten wordt, dat zijn gebitsproblemen een waanvoorstelling zijn. Zijn advocaat heeft het rapport van de tandarts opgevraagd.

Zitting uitgesteld

De verdachte zou woensdag in Dordrecht worden berecht. De zitting is uitgesteld, zodat de deskundigen kunnen worden uitgenodigd in de rechtszaal. De psychiater en psycholoog moeten dan aangeven of Nirmalkoemar B. mogelijk zelfs volledig ontoerekeningsvatbaar is. In dat geval kan het dat hij geen cel maar alleen tbs krijgt. Mogelijk is de inhoudelijke rechtszaak in april.

Dinsdag verscheen een rapport van twee inspecties over het drama in het Maasstad Ziekenhuis. De conclusie was dat de dood van het 8-jarige meisje niet te voorkomen was geweest door politie en zorginstanties. De moeder van het meisje is het daar niet mee eens.