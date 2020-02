Vereniging weigert te biljarten in lege kleedkamer en bergruimte in Rozenburg

Het pand dat de woede van Kattestaart opwekt, is de oude sporthal De Rozet. Een deel van het complex is anti-kraak bewoond, maar er is ook nog wat ruimte over voor de biljarters, dacht de gemeente. De biljarters zouden hun wedstrijden moeten spelen in een kleedkamer van de sporthal, de opslagruimte en de bergruimte. En daar moeten de wedstrijden gespeeld worden.

Afgekeurd op elf punten

Op een ledenvergadering is De Rozet vrijwel unaniem afgekeurd als nieuwe ruimte voor de vereniging. "Het pand is op elf punten afgekeurd", legt Kattestaart uit. Zo komt er bijvoorbeeld nergens daglicht binnen, is de kleedkamer niet geschikt om er een biljarttafel neer te zetten, kunnen toeschouwers de tafel niet zien, er is geen centrale verwarming (en dat is ook slecht voor de tafels) en avondwedstrijden zijn niet mogelijk, omdat de anti-kraakbewoners daar last van zouden hebben.

Eerder gaf Kattestaart al het belang van de vereniging aan. Voor veel leden is het meer dan biljarten, maar is het een plek waar de leden bij elkaar komen, voor een praatje en een bakkie koffie.

Maar dat alles is mogelijk aan het einde van de maand voorbij. Eerst kregen de drie verenigingen die gebruik maken van het Careyn-gebouwtje - dat gesloopt moet worden - te horen dat ze op 1 januari weg moeten zijn. Inmiddels is dat 1 maart geworden. Wat de afwijzing voor praktische gevolgen gaat hebben, is niet bekend.

Geen plek

"Het probleem is eigenlijk heel simpel", legt Kattestaat verder uit. "Er is gewoon veel te weinig maatschappelijk vastgoed. Er zijn geen plekken waar we terecht kunnen."

Volgens Kattestaart is er wel een oplossing, maar dan moet de gemeente 'out of the box' denken. "Sinds een tijdje is de oude brandweerkazerne van Rozenburg deels vrijgekomen. En de vrijwillige brandweer, die nog wel in het pand zit, zou dolblij met ons zijn. Maar de rest van het pand is bedoeld voor de commerciële verhuur. Als de gemeente daar nu eens slim mee omgaat, dan zou dat een oplossing kunnen zijn."

Donderdag is er een vergadering van de gebiedscommissie waar Kattestaart een van de insprekers is.