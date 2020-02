​​​​​​​Douane vindt 1000 kilo cocaïne tussen bananen

De douane heeft afgelopen vrijdag bij een controle in de Rotterdamse haven een partij van ongeveer duizend kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met bananen.

De container was afkomstig uit Ecuador. De lading was begin vorige week de haven binnengekomen met een zeeschip. De bananen waren bestemd voor een bedrijf in het land Portugal. Dat heeft waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.

De cocaïne heeft een straatwaarde van tussen de 20 en 35 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.