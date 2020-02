Lang gekoesterde wens jonge molenaar komt uit

Hij keek er jarenlang naar uit en toen zijn molen een prijs won, kon het uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. De molen van Jesse in 't Veld in Puttershoek, krijgt vanaf woensdag een opknapbeurt.

In 't Veld, met zijn 24 jaar de jongste molenaar van de Hoeksche Waard, won met zijn korenmolen De Lelie vorig jaar oktober de molenprijs, en kreeg hiervoor een flink bedrag. "Met die prijs van 75000 euro hebben we restauratieplan gemaakt."



De focus ligt op de restauratie van de kelder en het motorhuis. De molenaar benadrukt dat dit hele bijzondere stukjes van deze molen zijn. "Spijtig genoeg zijn deze in het verleden nooit goed opgeknapt, waardoor het publiek er nu niet van kan genieten", legt In 't Veld uit.

"In de jaren '80 is het bovenste deel van de molen goed opgeknapt, maar beneden is nu nog niet gedaan. Dat wordt nu alsnog afgemaakt."

Het motorhuis is een simpel vierkant gebouwtje waar een stoommachine in stond. Deze kon op windstille dagen het hele binnenwerk van de molen aandraaien.

Volgens In 't Veld zijn er in Europa geen molens meer over met een stoommachine. Maar het verhaal over die machine wilt hij graag vertellen. "De machine is wel weg, dat is jammer, want dat had nog mooier geweest. We zijn wel van plan om een nieuwe aan te schaffen, maar dat is een meerjarenplan. Het kost namelijk 50 duizend euro."

Ook de kelder van de molen heeft een rijk historisch verleden. "We hebben hele sterke aanwijzingen dat in de kelder in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hebben gezeten. Ook dit verhaal kunnen we na de renovatie beter laten zien."

In de zomer moet de renovatie klaar zijn. "Dan is er een doorgang gemaakt, van de kelder naar het motorhuis. Vroeger bestond deze al, alleen deze is ooit dichtgemaakt."

Er komen presentaties waarin het verhaal van de onderduikers wordt verteld. En totdat er een nieuwe stoommachine is geplaatst, wordt een afbeelding van de machine op de muur geplaatst, op ware grootte. "Hierdoor kan het publiek wel zien hoe die stoommachine er destijds heeft uitgezien."