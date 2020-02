Ook Westvoorne positief over fusie op Voorne

Eerder sprak de gemeenteraad van Brielle zich al uit voor een fusie. Volgende week mag ook de raad van Westvoorne zich uitspreken over het voorstel.



Volgens de speciale commissie is er binnen de politiek en het personeel draagvlak voor de gemeentelijke herindeling. "Er tekent zich draagvlak af bij de potentiële partners. De provincie Zuid-Holland is positief over een herindeling en ondersteunt dit."

Ook is er een peiling onder de burgers van Westvoorne gehouden.