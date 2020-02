Botteghin twijfelgeval voor bekerduel Heerenveen-Feyenoord

Het is nog onzeker of Feyenoord donderdagavond in het bekerduel tegen SC Heerenveen kan beschikken over Eric Botteghin. Dat liet trainer Dick Advocaat woensdag weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Waar Botteghin precies last van heeft, is niet bekend.

Voor de rest heeft Advocaat geen problemen. Iedereen is fit. Ridgeciano Haps en Sven van Beek maakten dinsdag na maandenlang blessureleed minuten bij Jong Feyenoord en zijn inzetbaar.

Fortuna Sittard

Feyenoord speelt donderdag om 20.45 uur de kwartfinale van de KNVB-beker uit tegen SC Heerenveen. De Rotterdammers speelden dit bekertoernooi al eerder in Friesland. In de tweede ronde werd Cambuur Leeuwarden met 2-1 verslagen door een late goal van Marcos Senesi. In de achtste finales was Feyenoord in de verlenging te sterk voor Fortuna Sittard. Vlak voor tijd maakte Luciano Narsingh de bevrijdende treffer voor het team van Dick Advocaat. De wedstrijd in Sittard werd vanwege de mist in twee delen gespeeld.

Heerenveen bereikte de kwartfinale van de beker door in eigen huis van Willem ll te winnen na strafschoppen.

Competitie

In de competitie speelde Feyenoord dit seizoen al twee keer tegen Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion werd het in augustus vorig jaar 1-1. In de Kuip won Feyenoord vorige maand met 3-1 door doelpunten van Jørgensen (2x) en Sinisterra. Mocht Feyenoord de halve finale bereiken dan wacht er een thuiswedstrijd tegen de winnaar van het duel AZ-NAC Breda.

Bekijk hier de persconferentie van Dick Advocaat in de aanloop naar de wedstrijd in Friesland.