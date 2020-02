Amerikaan niet vervolgd voor tweede verkrachting

Een Amerikaan die vastzit in een Rotterdamse zedenzaak wordt niet vervolgd voor een tweede verkrachting in Nederland.

James B. staat terecht voor het seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Rotterdamse Hilton-hotel. Toen die zaak naar buiten kwam, meldde zich een vrouw uit Eindhoven. Zij beweerde 19 jaar geleden te zijn verkracht door de man. Justitie in Brabant heeft nu geoordeeld dat daarvoor te weinig bewijs is.

In de Rotterdamse zaak heeft zijn advocaat woensdag gevraagd om hem uit voorlopig hechtenis te halen, maar de rechter vindt dat de Amerikaan voorlopig moet blijven vastzitten.

James B. zou het Rotterdamse meisje via internet hebben leren kennen. Hij had haar vorig jaar juni naar het Hilton gelokt en zou daar seks met haar hebben gehad. Dat blijkt onder meer uit DNA-onderzoek. De Amerikaan ontkent.

De rechtszaak gaat over drie maanden verder. In de tussentijd wordt hij nog door een psycholoog onderzocht.