Ophokplicht? 'Kippen binnenhouden en voor de rest niks'

Sjef:"De vogelgriep komt dichterbij, dus ja, dan moet je je maatregelen treffen. Ik begrijp heel goed dat de minister dit gedaan heeft".

Hanneke en Sjef houden, verdeeld over drie stallen, ruim 80 duizend kippen. Aangezien iedere kip dagelijks een ei legt, komt het totaal met gemak uit op 80 duizend eieren per dag.

Normaal gesproken scharrelen de kippen rond in de omringende weilanden en onder de aangeplante boompjes, maar nu hebben ze op aanwijzing van Minister Schouten huisarrest. Hanneke: "Ze zijn een beetje chagrijnig als je het hok in komt, dan kakelen ze echt ontevreden. Wij zorgen voor extra afleidingsmateriaal zoals extra strobalen in het hok en pikstenen. Dus we proberen ze extra te vermaken".

Over hun toeren van de afgekondigde ophokplicht is het tweetal niet. Ze zijn er inmiddels aan gewend geraakt om de stallen voor onbepaalde termijn dicht te gooien. Sjef: "Toen ik hoorde van de vogelgriep in Polen dacht ik wel, daar heb je de ellende weer. 'T zat nog ver weg, maar het is nu zo dichtbij, dat je denkt, 't kan zo hier zijn".

De kippen van Eibaar in Den Bommel vallen onder de noemer 'vrije uitloop', maar als het ophokken langer dan 16 weken duurt, worden ze gedegradeerd tot scharrelkippen.

Sjef:"Het verschil voor ons is een hoop geld. Ik hoop dat het heel snel weer over is en dat we na 4 weken weer zeggen, 't was voor niks en hóps, ze kunnen weer lekker naar buiten".