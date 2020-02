Zorgen om coronavirus overschaduwen bedrijfsresultaten Vopak

Het liefst praat de hoogste baas van Vopak over de goede bedrijfsresultaten van ’s werelds grootste tankopslagbedrijf. Eelco Hoekstra ziet de winst alsmaar stijgen door de nieuwe koers die het bedrijf de afgelopen tien jaar heeft ingezet. Maar tijdens de presentatie van de jaarcijfers op het hoofdkantoor in Rotterdam waren er vooral ook vragen over de invloed van het Coronavirus op de bedrijfsresultaten.

En dat leidde wat hem betreft eigenlijk te veel af. "We hebben juist onze koers verlegd van minder olie naar meer chemicaliën en gas", zei hij zuinigjes. "En dan gaat het nu toch over de olie.”

Daarom sprak hij eerst zijn bezorgdheid uit over het personeel in China. Hoekstra: "We willen het risico op besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk beperken en hopen onze terminals in China en Azië open te kunnen houden. Daarvoor houden we gezondheidscontroles aan de poort en vermijden we zoveel mogelijk persoonlijk contact. Ook volgen we het reisverbod van de Chinese overheid. En als mensen toch moeten reizen, blijven ze daarna twee weken in quarantaine. Tot nu toe is gelukkig niemand besmet."

Ook op het Chinese hoofdkantoor in Sjanghai wordt een streng regime gehanteerd. "We hebben het personeel opgedeeld in twee ploegen. Twintig man werken twee weken lang vanuit huis, de andere twintig werken op kantoor. En dat rouleren we na twee weken. Zo zorgen we ervoor dat er altijd een team aanwezig is dat niet geïnfecteerd is. Voordeel is dat we met gevaarlijke stoffen werken, en ons personeel al gewend is aan mondkapjes, handschoenen en goede hygiëne."

Wereldeconomie

Het is onduidelijk wat de invloed van het Coronavirus is op de lange termijn, benadrukt Hoekstra. "We weten niet hoe de wereldeconomie zich gaat gedragen. Het biedt op korte termijn kansen, maar er zijn zeker ook bedreigingen."

Door het virus wordt in, van en naar China minder gereisd en dat leidt nu al wereldwijd tot 15 procent minder vraag naar stookolie. Dat leidt tot een overschot, waardoor de olieprijs zakt.

Hoekstra: "Vraag en aanbod verschuiven. Als de brandstof niet naar China kan, moet het ergens anders opgeslagen worden. Bedrijven gaan op zoek naar nieuwe opslagplekken en dat zou mogelijk bij Vopak kunnen." Dat lijkt gunstig, maar door de nieuwe koers van Vopak zijn met name olieterminals afgesloten. De CEO hoopt dan ook dat de situatie in China zich hersteld. "We hopen in eerste instantie dat het virus verdwijnt. Het heeft in de eerste maand van dit jaar in ieder geval nog geen zichtbare invloed op ons bedrijfsresultaat."

Verkocht

En zo zijn we toch weer terug bij waar het de hoogste baas van Vopak vooral om gaat: 'het uitstekende bedrijfsresultaat over 2019'. Vopak heeft de focus meer en meer op (nieuwe) terminals in Amerika en Azië gelegd, ten koste van West-Europa en Afrika. In 10 jaar tijd is voor 700 miljoen euro aan terminals verkocht: het zorgde voor een daling van 85 naar 66 terminallocaties. Daarnaast is de koers verlegd van 'een beetje minder olie', naar nieuwe terminals voor de opslag van chemicaliën, LNG en LPG.

"We hebben voor 1 miljard euro geïnvesteerd in LNG en de ombouw van terminals voor laagzwavelige scheepsdiesel", vervolgt Eelco Hoekstra. "We zien een enorme stijging in de vraag naar die producten, dus de keuze voor een nieuwe infrastructuur is juist gebleken."

Het bedrijf oriënteert zich inmiddels ook op waterstof, ammonia en zonne-energie. Hoekstra: "We verwachten dat de elektriciteit die nieuwe energie oplevert, ergens opgeslagen en vervoerd moet worden. Dat kan met waterstof, daarom hebben we nu vooral geïnvesteerd in het opbouwen van kennis en kunde op dat gebied en hopen we over enkele jaren meer over mogelijke successen te kunnen vertellen."

Wakker

Is er nog iets waar de CEO wakker van kan liggen? "Dan gaat het vooral om veiligheid. We investeren miljoenen in het verbeteren van onze installaties. We trainen onze mensen en het veiligheidsbewustzijn is groot. Daar ben ik trots op. Maar de ervaring leert dat het altijd fout kan gaan als je werkt met mensen en processen. Daarom zetten we nu bijvoorbeeld ook digitale middelen om de veiligheid te vergroten. We hopen dat onze veiligheidsresultaten daardoor nog meer zullen verbeteren."