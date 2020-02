Kinderen met grote messen: ‘Moeders verliezen hun zoontjes, het is echt serieus geworden’

De regio Rijnmond werd de afgelopen tijd opgeschrikt door meerdere mesincidenten. Is het een trend en zo ja, waar komt deze vandaan? Heeft drill rap ermee te maken? En wat is de oplossing?

Een zeventienjarige jongen die in zijn been wordt gestoken in Spijkenisse . Een zeer bloederige steekpartij in Rotterdam-Beverwaard . Een dertienjarige jongen die een zestienjarige schoolgenoot in Ridderkerk in levensgevaar brengt met een machete. De nieuwsberichten over steekpartijen waarbij scholieren, kinderen vaak nog, intimiderend grote messen gebruiken lijken elkaar in steeds sneller tempo op te volgen.

Op een donkere parkeerplaats in Rotterdam-Zuid staat Delly met twee vrienden. De jongen wil best vertellen over het messengebruik dat hij ziet in zijn omgeving, maar tegelijk is hij op zijn hoede. Delly weet wat de negatieve gevolgen kunnen zijn van het tonen van wapens in videoclips of te openlijk praten over jouw rol in steekpartijen. Zelf maakt hij ook muziek, maar daar wil hij nu niet veel over kwijt. Zijn vrienden draaien een joint als Delly vertelt over de reden dat hij een mes heeft.

Hij laat graag in het midden of het gaat om een ruim bemeten machetemes van zo’n veertig centimeter. Maar dat er wel eens momenten zijn dat hij een mes bij zich draagt, is voor hem niet abnormaal.

Delly: "Door wat ik zie en door wat er hier gebeurt, wil ik geen risico lopen. Ik ben niet echt bang om dood te gaan; ieders tijd komt. Maar ik wil niet gestoken worden. Veel jongens die ik ken zijn gestoken. Ik vertel liever niet wanneer ik hem draag, maar ik heb een mes bij me als ik het gevoel heb dat het nodig is."

Onterecht

De link die inmiddels vaak wordt gelegd tussen drill rap, een hiphopgenre waarin geweld en criminaliteit een dominante rol speelt in de teksten en clips, vindt Delly onterecht. "Ik zie dat niet als aanleiding dat kinderen met messen over straat lopen. Dat staat echt los van elkaar."

Delly gaat overdag naar school, verder is hij vooral bezig met zijn muziek. "Ik maak drillmuziek. Daar investeer ik veel tijd in en dat gaat wel lekker. Ik mag niet klagen. Ik heb een visie op muziek. Daarmee wil ik iets bereiken en daarvan wil ik leven. Ik wil met mijn homies omhoog komen."

Hans Vissers, politiechef van de eenheid Rotterdam; “Steeds meer jongeren lopen in openbare ruimten met een wapen op zak. Dat blijkt uit de toename van het aantal in beslag genomen messen bij jeugd. We zien daarnaast een toename van het aantal ernstige incidenten met steekwapens onder (zeer jonge) jongeren. Dat is zorgelijk. Het is een probleem waar we als maatschappij samen aan moeten werken. Met alle partijen die hier invloed op kunnen hebben, moeten we jongeren laten beseffen dat een mes op zak dragen de kans aanzienlijk vergroot om slachtoffer of dader te worden van een steekincident waarbij ook doden kunnen vallen. En dat is in beide gevallen iets dat je tekent voor de rest van je leven. Om tot jongeren door te dringen moeten we als samenleving opstaan en ons uitspreken, denk ook aan rolmodellen, jongerenwerkers, leraren en niet in de laatste plaats aan ouders, maar ook overheden. We moeten allemaal op ons eigen vlak een steentje bijdragen.”

Ouders

Het is volgens hem niet alleen een vraagstuk voor de politie. Die werkt samen met onder andere jeugdzorg en wijkteams. De politie hoopt dat ouders hierop inhaken, omdat zij een onmisbare schakel zijn om dit probleem op te lossen.

Dit laatste wordt ook onderschreven door opvoeddeskundige Fadma Bouchataoui. Zij is opvoedondersteuner in Rotterdam. Ze ziet het probleem met messen in haar werk terugkomen en heeft een duidelijke visie.

"De sleutel ligt bij de ouders. Ouders hebben geen opvoedmacht meer over kinderen. Als er een goede ouder-kindrelatie is, met gezonde hechting, dan zegt een kind: papa, mama voedt mij op. De ouder is dan het oriëntatiepunt van het kind."

'Jongeren missen veiligheid'

Ze ziet in haar werk in Rotterdam dat die gezonde opvoedrelatie vaak afwezig is. "Kinderen hebben altijd kinderen om zich heen. Daardoor verplaatsen ze het oriëntatiepunt naar jongeren van hun leeftijd. De ouders zijn geheel buiten beeld."

"Wat Delly mist, en wat heel veel jongeren missen is veiligheid", vervolgt Bouchataoui. "Die kan je alleen krijgen in verbinding met volwassenen. Daar kunnen jongeren kwetsbaar zijn, omdat ze weten dat hun ouders dat accepteren. Leeftijdsgenoten zijn niet bezig met veiligheid, en ook niet me jouw kwetsbaarheid, integendeel. Als je onder leeftijdsgenoten kwetsbaar bent, ben je de pineut. Dat is een stukje zelfverdediging, puur omdat ze zich continue onveilig voelen."



Delly heeft ook niet direct een heel duidelijke oplossing voor ogen waardoor iedereen zijn mes voortaan thuis laat. "Ik kocht een mes toen ik om me heen zag dat het uit de hand begon te lopen. Als je ruzie had, kwam iemand opeens met een mes. Het was geen grap meer of iets van internet."

Hij vertelt dat messen ook worden gebruikt omdat er zo makkelijk aan te komen is. "Het zijn gewoon gebruiksvoorwerpen. Je kan zo naar de Action gaan en daar voor twee euro een keukenmesje halen."

Over de rol van ouders is Delly sceptisch. "Ik zou niet weten wat ouders kunnen doen. Kinderen zeggen niet precies tegen hun ouders wat er gebeurt. Ouders begrijpen niet veel van de situatie."

'Je loopt er niet zomaar mee'

De jongen van Zuid hoopt wel dat er een mentaliteitsverandering komt. "Maar wat moet je doen? Het is niet zo dat iedereen vanuit het niets zijn mes thuislaat", vervolgt Delly. "Maar als ik zie dat het mindert, dat mensen weer anders beginnen te denken en mijn gevoel zegt dat het kan en echt onnodig is om ermee te lopen, dan hoef ik ook geen mes meer te dragen. Je loopt er niet zomaar mee. Je kan ermee opgepakt worden."

Zelf hoopt hij over twee jaar geen mes meer bij zich te hebben. "Ik hoop dat ik dan mij op andere dingen focus, op goede dingen."