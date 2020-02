Verdachte ‘bioscoopmoorden’ krijgt geen straf voor hennepkwekerij

De Rotterdammer die vastzit voor de Groningse bioscoopmoorden is veroordeeld voor een hennepkwekerij, maar krijgt geen straf. De rechter vindt het niet zinvol hem naar de cel te sturen, omdat hij in de moordzaak al zeer lange tijd zal vastzitten.

Ergün S. heeft bekend dat hij een echtpaar heeft doodgestoken in een Groningse bioscoop. Ondertussen speelde bij de rechtbank in Dordrecht nog een oude kwestie: de ontdekking van een hennepkwekerij in Rotterdam-West, in december 2017. Ook dat had de Rotterdammer bekend. Hij was zelf niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door zijn advocaat.

S. zei destijds financiële problemen te hebben gehad. Bij huiszoeking werden naast 300 planten ook xtc-pillen gevonden.

Justitie eiste woensdag een maand cel. Maar de Dordtse rechter ging mee in het verweer van advocaat Gokhan Özveren om ‘schuldig zonder straf’ op te leggen.

Bijzondere situatie

De rechter: ”Normaal gesproken is een celstraf passend bij een hennepkwekerij. Maar dit is een bijzondere situatie. Door de Groningse zaak zal meneer lange tijd niet terugkeren in de maatschappij. Het heeft weinig zin na die tijd dan nog deze straf voor de kwekerij uit te voeren. Dan is het verband tussen delict en straf ver te zoeken.”

Naast een celstraf had justitie ook 31 duizend euro geëist, die Ergün S. met de kwekerij heeft verdiend. De rechter vindt dat hij dat bedrag wel ooit moet ophoesten.

Advocaat Özveren:”Het gaat om één oogst en mijn cliënt zegt dat hij er geen cent voor heeft gekregen. Hij zal dit bedrag ook nooit kunnen betalen.”

Claim

Netbeheerder Stedin had een claim van 1600 euro ingediend voor illegaal afgetapte stroom en ook dat moet Ergün S. terugbetalen.

De zaak van de Groningse bioscoopmoorden gaat in mei verder. Volgende maand gaat de verdachte naar het Pieter Baan Centrum, waar wordt bekeken of hij geestelijke stoornissen heeft. Zelf zegt hij dat hij in oktober 2019 een psychose had in Groningen.