Nederlander Robin Haase in Ahoy uitgeschakeld door David Goffin

Robin Haase is in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament uitgeschakeld door David Goffin. De Belg was in drie sets te sterk voor de Nederlander, die ver is weggezakt op de ATP-ranking. Het werd 6-3, 6-7 en 4-6 voor de nummer tien van de wereld.

Haase en Goffin stonden voor de achtste keer tegenover elkaar. Eén keer won Haase van de in Rotterdam als vierde geplaatste Goffin. In 2017 in Gstaad. De overige partijen gingen naar de Belg, waaronder ook een ontmoeting in 2017 in Ahoy. Ook nu was hij, weliswaar nipt, te sterk voor Haase.

Sinner

Goffin neemt het in de tweede ronde op tegen Jannik Sinner. De jonge Italiaan hoefde woensdag niet in actie komen omdat zijn tegenstander Radu Albot zich terug trok. Gilles Simon won in de openingsronde van Mikhail Kukushkin in drie sets.