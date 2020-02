Haase na uitschakeling in Ahoy: 'Het lag niet aan mij'

Nadat de Nederlander de eerste set met overtuigend tennis naar zich toe had getrokken (6-3), wist Goffin (nummer tien van de wereld) de partij in de twee sets daarna toch om te draaien (6-7 en 4-6). "Mijn spel was van hoog niveau, ook in de tweede en derde set", vertelt Haase. "Hij ging wat beter spelen en serveren. Ik maakte iets meer fouten waar ik in de eerste set bijna geen fouten maakte."

Kantelpunt in de wedstrijd was mogelijk de belangrijke tiebreak in de tweede set, bij een stand van 6-6. Haase: "Ook daarin heb ik goed gespeeld, het lag niet aan mij, hij speelde net wat beter. Het is niet dat ik dubbele fouten ging slaan of makkelijke ballen miste. Ik heb gewoon echt goed gespeeld. Ik heb het niveau in me om tegen deze jongens goed te spelen en het ze moeilijk te maken. Het is zuur om dan toch te verliezen."

Bekijk boven dit bericht de volledige reactie van Robin Haase.