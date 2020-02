Hoelang mag Trevvel nog fouten maken?

Trevvel moet echt flinke verbeteringen maken bij het op tijd rijden van het doelgroepenvervoer van en naar zorginstellingen in Rotterdam. Anders zal de gemeente maatregelen moeten nemen. Dat heeft wethouder Sven de Langen gezegd tegen de Rotterdamse gemeenteraad.

Al vanaf het begin wordt er veel geklaagd over het vervoer van mensen met een beperking. Twee recent verschenen onderzoeken geven ook een hard oordeel. Het eerste rapport is kritisch op Trevvel én op de gemeente Rotterdam.

Kritiek Trevvel

Trevvel krijgt de kritiek dat de dienstverlening nog steeds niet op orde is. Er zijn wel verbeteringen gekomen, maar vaak na individuele klachten. Niet het hele bedrijf is tegen het licht gehouden. "In de praktijk kan dat betekenen, dat waar nu verstoringen worden opgelost, er elders weer andere verstoringen en fouten kunnen optreden", aldus de onderzoekers.

Kritiek gemeente Rotterdam

De gemeente wordt verweten Trevvel veel teveel vrijheid hebben gegeven. Het sturen op stiptheid van de ritten en de bereikbaarheid is losgelaten. Om te kijken of Trevvel voldoet, wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder gebruikers. Er zijn dus geen harde prestatieafspraken gemaakt. Geen afspraken waar Trevvel op afgerekend kan worden.

Kritiek van zorginstellingen op Trevvel

Het andere onderzoek is gehouden onder instellingen waar klanten van Trevvel gebracht of gehaald worden. Bijvoorbeeld dagbesteding voor mensen met Alzheimer. Gemiddeld wordt Trevvvel beoordeeld met een 5,8. Een kleine meerderheid (53%) vindt de dienstverlening voldoende of goed. De overige 47 procent vindt dat juist onvoldoende.

Er zijn ook veel klachten over de stiptheid van de ritten. Maar liefst 23 procent gaf aan dat in de voorbije maand de voertuigen op tijd waren. Zo'n 60 procent zegt dat de chauffeurs te laat kwamen. Ook veel klachten over de werkwijze en de houding van de chauffeurs.

Verbeterplan van Trevvel

​Trevvel zelf zegt na de onderzoeken verbeterpunten te zullen invoeren. Bijvoorbeeld een beter systeem dat de auto's volgt. Dan kan nog sneller aan het licht komen of er een vertraging zal zijn. De chauffeurs krijgen de gevraagde opleiding om met deze cliënten om te gaan en ook de klachtenafhandeling zal verbeteren.

Reactie politiek

De Rotterdamse politici weten niet echt goed wat ze met de situatie aan moeten. Leefbaar Rotterdam wil nu na 2 jaar stoppen met Trevvel. Het merendeel van de andere fracties wijst erop dat dat niet zomaar kan. Er is tot nu toe geen dossier opgebouwd. Dat gaat vanaf nu gebeuren als Trevvel niet verbeterd zegt wethouder De Langen

De politiek praat volgende week verder over wat er nu moet veranderen bij het doelgroepenvervoer van Trevvel.