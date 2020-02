Koning spreekt in Rotterdam met leden MH17-team

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag in Rotterdam een bezoek gebracht aan medewerkers die al jaren betrokken zijn bij het onderzoek naar het neerhalen van de MH17. Willem-Alexander sprak met hen onder meer over het onderzoek en de voorbereiding van nabestaanden op de zitting.

Het team, bestaande uit medewerkers van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse politie, wordt geleid door Fred Westerbeeke, van het Landelijke Parket. Westerbeeke wordt in april de nieuwe chef van de politie-eenheid Rotterdam.

Nederland werkt in het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp samen met de autoriteiten van Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Het zogeheten Joint Investigation Team (JIT) heeft vier verdachten in het vizier, onder wie drie Russen. Zij worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij het afschieten van de raket op 17 juli 2014 die het toestel van Malaysian Airlines neerhaalde.

Het proces tegen de verdachten gaat op 9 maart van start in de rechtbank in Den Haag. De zitting vindt plaats in het Justitieel Complex Schiphol. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben na de ramp de afgelopen jaren diverse ontmoetingen gehad met nabestaanden en andere betrokkenen.