Tennis Plaza - Aflevering 3: Boogert, Rojer en Daniil Medvedev

Op de inmiddels alweer derde dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament is er uiteraard ook een nieuwe Tennis Plaza. Presentator Bart Nolles ontvangt commentator Kristie Boogert en succesvol dubbelspeler Jean-Julien Rojer in Ahoy.

Zij blikken onder meer terug op de uitschakeling van Tallon Griekspoor, die dinsdagavond zijn meerdere moest erkennen in de Serviër Filip Krajinovic (4-6, 1-6). "Je hoopt dat hij weer kan stunten, maar Krajinovic is een heel constante speler", vertelt Boogert. "Je weet dat je niets cadeau krijgt en goed moet starten, maar hij komt meteen een break achter. Aan het begin van de tweede set zie je dan het vertrouwen weglopen."

Rojer, deze week weer actief in het dubbeltoernooi, ziet een mooie toekomst voor de 23-jarige Griekspoor. "Ik heb heel hoge verwachtingen van Tallon. Hij is snel, heeft een goede service en retourneert goed. Het ligt aan een paar kleine dingen, maar voor mij kan hij zeker de top 50 halen."

'Stad straalt enthousiasme uit'

In de derde aflevering van Tennis Plaza komt ook Danill Medvedev, als eerste geplaatst in Ahoy, aan bod. Hij is al sinds vorige week donderdag in Rotterdam. "Ik vind het mooi hoe centraal de stad is opgebouwd", vertelt de 24-jarige Rus. "Rotterdam straalt ook heel veel enthousiasme uit, ik voel die energie als ik hier ben. De mensen zijn hier ook niet traag, daar houd ik van."

Medvedev moest dinsdag al voor het derde jaar op rij zijn verjaardag in Rotterdam vieren. "Soms wel een beetje irritant. Je kan niks doen want de volgende dag moet je meestal weer een wedstrijd spelen. Misschien eet ik een klein verjaardagstaartje, daarna ga ik maar slapen."

Bekijk boven dit bericht de volledige derde aflevering van Tennis Plaza met Kristie Boogert, Jean-Julien Rojer en de reportage met Daniil Medvedev.