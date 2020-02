Verkoop Eneco vrijwel rond - Mitsubishi heeft excuses voor oorlogsdaden nog in beraad

Eneco hoofdkantoor in Rotterdam.

Van de 44 gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco, hebben er nu 37 besloten dat ze instemmen met de verkoop van het energiebedrijf aan Mitsubishi en Chubu. Samen vertegenwoordigen ze ruim 92 procent van de aandelen. Dat is meer dan genoeg om de verkoop te laten doorgaan, concludeert de Rotterdamse wethouder Van Gils aan de gemeenteraad van de stad.

De twee Japanse bedrijven deden eind vorig jaar een bod van ruim vier miljard euro op Eneco. Voorwaarde was wel dat minimaal 75 procent van de aandeelhouders akkoord ging met de deal. Dat is nu gelukt, als de gemeenten hun besluit ook formeel aanmelden en de mededingsautoriteiten akkoord gaan. Ook daarover is Van Gils positief. Hij zegt dat binnenkort een datum kan worden geprikt voor de aandelenoverdracht.

Japanse ereschulden

De wethouder schrijft verder dat hij Eneco heeft gevraagd om de kwestie van de Japanse ereschulden aan te kaarten bij Mitsubishi en Chubu. De stichting Japanse Ereschulden had daar op aangedrongen tijdens een eerdere vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad.

De stichting wijst erop dat Mitsubishi nooit excuses heeft gemaakt voor wandaden en gruwelijkheden in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Japanse bedrijf zou dat alsnog moeten en compensatie moeten betalen, zo vindt voorzitter Jan van Wagtendonk.

Mitsubishi heeft Eneco nog geen antwoord gegeven. Het bedrijf wil het verzoek eerst intern bespreken omdat het volgens het bedrijf een 'precair onderwerp' betreft.